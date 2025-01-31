Приемная мать Айсылу Чижевская, вышедшая замуж за сына, еще не развелась с ним

Дочь народного поэта Татарстана и племянница певца Рената Ибрагимова Айсылу Чижевская, вышедшая замуж за приемного сына, который на 33 года младше, еще не развелась с ним. Женщина уехала в Москву и обещает развестись, если супруг надумает жениться.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Говоря про молодого мужа, Айсылу отметила: «Мы с Даниилом не разведены. Он просил меня не оформлять развод, а мне печать в паспорте не мешает. Но если он надумает жениться, я, конечно, разведусь, это же недолго».

Женщина заявила, что поставила перед собой другие цели. Из-за них Айсылу оставила влиятельного жениха. Мужчина подходил по возрасту и хотел жениться, требовал надеть хиджаб. Однако Чижевская отказалась от роли домохозяйки.

В Москве она устроилась администратором в интернат для футболистов 15-18 лет. Женщина отвечает за их быт и порядок, как в гостинице. В столицу Айсылу приехала не одна – с ней собака Злата.

Известно, что Чижевской предложили эпизодическую роль в сериале. Она будет играть заключенную.

Ранее сообщалось, что молодой муж изменил ей и признался в этом.