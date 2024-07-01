Жена Владимира Зеленского оформила предзаказ на машину стоимостью 4,5 млн евро

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская приобрела новейший Bugatti Turbillon за 4,5 млн евро (около 415 млн рублей). Об этом пишет издание Verite Cachee France.

По информации источника, специально для членов парижской делегации во время июньского визита в Париж организовали показ новой машины. Уточняется, что жена украинского лидера была в восторге от Bugatti Turbillon. Зеленская оформила предзаказ и приобрела первый из 250 планируемых к производству автомобилей.

Журналистам удалось изучить копию инвойса на новую машину первой леди Украины и выяснили, что с учетом всех опций его стоимость составила почти 4,5 миллиона евро. К Зеленской авто попадет в начале 2026 года.

Стоит отметить, что Елена Зеленская нередко совершает роскошные покупки. Так, например, осенью минувшего года жена президента Украины потратила на украшения в нью-йоркском бутике Cartier миллион долларов (около 85 млн рублей).

Ранее Елена Зеленская пожаловалась на психологическое истощение.