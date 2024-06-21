«Мне нужен отдых»: жена Зеленского отказалась от чтения новостей перед сном

Жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на тяжелое эмоциональное состояние и призналась, что близка к психологическому истощению.

«Бывают моменты, когда я чувствую, что близка к психологическому истощению, и понимаю, что мне нужен отдых», — заявила Зеленская в интервью The Daily Telegraph.

Для своего спокойствия жена украинского лидера Владимира Зеленского решила отказаться от чтения новостей и просмотра Telegram-каналов перед сном.

Кроме того, Елена призналась, что старается бороться со стрессом при помощи уборки в доме. Этот процесс действует на нее успокаивающе, сообщает Lenta.Ru.

В октябре 2023 года Елена Зеленская оказалась в эпицентре скандала, после конфликта с продавцом в бутике ювелирного дома Cartier. Сотрудница магазина опубликовала чек с покупками жены президента Украины на 1,1 миллиона долларов.

Ранее знаменитого британского рок-музыканта Рода Стюарта освистали на концерте в немецком Лейпциге. 79-летний артист вышел на сцену в костюме желто-синего цвета. В этот же момент на большом экране появился портрет Зеленского. При этом публика перформанс музыканта не оценила.