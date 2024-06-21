«Мне нужен отдых»: жена Зеленского отказалась от чтения новостей перед сном
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Жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на тяжелое эмоциональное состояние и призналась, что близка к психологическому истощению.
«Бывают моменты, когда я чувствую, что близка к психологическому истощению, и понимаю, что мне нужен отдых», — заявила Зеленская в интервью The Daily Telegraph.
Для своего спокойствия жена украинского лидера Владимира Зеленского решила отказаться от чтения новостей и просмотра Telegram-каналов перед сном.
Кроме того, Елена призналась, что старается бороться со стрессом при помощи уборки в доме. Этот процесс действует на нее успокаивающе, сообщает Lenta.Ru.
В октябре 2023 года Елена Зеленская оказалась в эпицентре скандала, после конфликта с продавцом в бутике ювелирного дома Cartier. Сотрудница магазина опубликовала чек с покупками жены президента Украины на 1,1 миллиона долларов.
Ранее знаменитого британского рок-музыканта Рода Стюарта освистали на концерте в немецком Лейпциге. 79-летний артист вышел на сцену в костюме желто-синего цвета. В этот же момент на большом экране появился портрет Зеленского. При этом публика перформанс музыканта не оценила.