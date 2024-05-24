Жена президента Федерации еврейских общин ослепла после блефаропластики: перенесла множество операций

Жена президента Федерации еврейских общин Александра Бороды ослепла после блефаропластики. Москвичка хотела убрать нависшую кожу на веках, а получила массу проблем и дополнительные операции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 46-летняя Инна решилась на хирургическое вмешательство в частной клинике. В октябре она перенесла операцию и надеялась выписаться уже через два дня. Но ее продержали целую неделю, что вызвало вопросы. Адвокат женщины Александр Добровинский рассказал журналистам, что происходило с его клиенткой.

После выписки Инна поняла, что не может закрывать глаза. Кроме того, у нее начались сильные боли. Она вернулась в клинику и получила рецепт капель, но после их приема, по словам женщины, она начала слепнуть. Тогда она пошла к другому специалисту, который заключил, что случилось отслоение роговицы, а пациентка слепнет. Он заявил, что Инне необходимо лететь к врачу в Италию, ведь только он сможет исправить ужасные последствия.

В итоге пострадавшая перенесла четыре операции, в результате которых удалось вернуть зрение только на одном глазу, но и там всего на 30%. Врачи пытаются спасти второй глаз, а для этого нужна пересадка роговицы и еще несколько хирургических вмешательств.

Адвокат сообщил, что после случившегося заведено уголовное дело. Хирурга уволили из клиники, она проходит в деле как свидетель. Теперь сторона пострадавшей хочет, чтобы женщину привлекли в качестве подозреваемой. Сама Инна сейчас находится дома с детьми и восстанавливается.

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