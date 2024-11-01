Жаловавшийся на ногу житель Подмосковья едва не умер из-за хрустальных сосудов

Житель Подмосковья пришел к врачам с жалобами на сильные боли в ноге, а в итоге его спасли от инсульта. Как оказалось, 70-летний мужчина чуть не погиб из-за хрустальных сосудов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Пациент рассказал, что у него сильно болит нога, из-за этого он хромает, а палец на стопе почернел. В Мытищинской больше его обследовали – выяснилось, что ему угрожает опасность. У мужчины мог случиться инсульт. На фоне прогрессирующего атеросклероза сонные артерии пациента на протяжении 15 см от ключицы до основания черепа стали слишком узкими: в нескольких местах сужение достигало 70-90%, а сосуды стали похожи на хрусталь.

Заведующий отделением сосудистой хирургии сообщил, что стенки сосудов были хрупкими из-за отложений кальция.

«Понадобилась срочная операция по удалению атеросклеротических бляшек», — отметил Родион Шилов.

Мужчина провел на хирургическом столе около трех часов. Специалисты смогли восстановить кровоток в сонной артерии. После заживления они занялись ногой – восстановили кровообращение, боли ушли.

Также обследование показало, что у пациента есть опухоли глотки и гортани. Поэтому в будущем его ждут еще и в лор-отделении.

Ранее мы писали о том, что мальчик попал в больницу с семисантиметровой иглой в мочеиспускательном канале.