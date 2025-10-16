Жаловалась на большой живот и слабость: россиянке удалили гигантскую 20-килограммовую опухоль

В Московской области врачи прооперировали женщину с гигантской опухолью. Ее вес достигал 20 кг, а в диаметре она была 50 см. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 46-летняя россиянка обратилась в больницу с жалобами на слишком большой живот и слабость. Медики отправили ее на обследование, в ходе которого выяснилось, что у пациентки опухоль брюшной полости и малого таза. Она занимала почти половину ее тела.

Женщину экстренно госпитализировали и направили на операцию. В ходе хирургического вмешательства ей успешно удалили опухоль. Новообразование было злокачественным.

После операции россиянку отпустили домой. Отмечается, что она чувствует себя хорошо и продолжает лечение вне больницы. За ней продолжают наблюдать медики.

Ранее у 20-летней москвички обнаружили 40-сантиметровую опухоль яичника после жалоб на вздутие. Выяснилось, что девушка долгое время не посещала врача-гинеколога, поэтому не знала о проблемах со здоровьем.