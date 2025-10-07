Обратилась с жалобами на вздутие живота: врачи удалили 40-сантиметровую опухоль яичника у 20-летней девушки

Врачи провели операцию по удалению большой опухоли у 20-летней жительницы столицы РФ. Они вырезали новообразование, которое достигало 40 сантиметров, из яичника, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

По информации журналистов, девушка обратилась к врачам с жалобами на вздутие живота и боли. Впоследствии выяснилось, что москвичка давно не посещала гинеколога. Это привело к тому, что у жительницы столицы незаметно для нее самой образовалась огромная опухоль в яичнике.

Неоплазия достигла 40 сантиметров и сдавливала внутренние органы, поэтому врачам пришлось экстренно прооперировать пациентку. В итоге все прошло хорошо — опухоль оказалась не злокачественной, а девушка уже находится дома.

Ранее сообщалось, что врачи в Кирове удалили россиянину опухоль, которую он отращивал 16 лет. Мужчина верил, что она пройдет сама.