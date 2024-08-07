Вероятная цель ВСУ — удары по АЭС в Курской области. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал «ЗеРада».

Минувшей ночью Курская область подверглась обстрелам со стороны Украины — за ночь ракетная опасность БПЛА объявлялась два раза. Система ПВО сбила две ракеты и четыре беспилотника.

Как утверждает автор Telegram-канала «ЗеРада», сейчас обе стороны стягивают войска к территориям конфликта. Однако шансов у ВСУ удержаться рядом с Курской областью немного, заявляет анонимный канал.

«Если завтра ВСУ не смогут взять что-то существенное из населённых пунктов, то уже вряд ли продвинутся дальше. Поэтому удары по АЭС — вероятная цель, учитывая главную задачу операции — эскалацию. Ни о каком долгосрочном удержании небольшого участка на территории РФ при текущих соотношениях сил сторон речи нет», — пишет «ЗеРада».

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