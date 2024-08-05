«Уехали от нас зверята»: Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

Между США и Россией прошел рекордный обмен заключенными. В результате на Родину вернулись восемь граждан РФ. Главред RT, журналистка Маргарита Симоньян назвала их настоящими людьми, которые верны присяге.

По мнению Симоньян, в Россию вернулись «настоящие люди», для которых верность присяге и своей Родине — не пустой звук.

Она добавила, что взамен Запад получил шпионов и тех, кто мечтал о разрушении России, прикрываясь оппозиционными взглядами.

«Уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Обмен заключенными прошел 1 августа в Анкаре. В Россию вернулись: осужденный за убийство террориста Зелимхана Хангошвили Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов, Роман Селезнёв и Владислав Клюшин, а также Вадим Конощёнок.

Вернувшихся после обмена россиян встретил президент России Владимир Путин в аэропорту Внуково. Глава государства пообещал с ними увидеться еще раз, чтобы наградить и поговорить об их будущем.