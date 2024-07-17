Заявляет, что общается с душами мертвых: ставропольская ведьма привлекла внимание полиции

В одном из регионов Ставропольского края возникла напряженная ситуация. Местные жители пожаловались в правоохранительные органы на ведьму, которая устраивает ритуалы на кладбище, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девушка, которая представляется ведьмой в социальных сетях, не видит ничего дурного в своей деятельности. Так, она даже начала оказывать «магические» услуги землякам. За 15 тысяч рублей ворожея обещает наслать порчу на врагов, а за 30 — приворожить любимого или любимую. Кроме того, она утверждает, что общается с душами мертвых.

Обряды, по словам ведьмы, необходимо проводить на кладбище. Однако это вызывает возмущение у части местных жителей. Люди не могут свыкнуться с черепами мертвых птиц, которые чародейка приносит к надгробиям, и другими вещами, необходимыми для черных ритуалов. В полиции действия кудесницы пока никак не прокомментировали.

Ранее в Подмосковье «ведьма» Алена Полынь попала в больницу из зала суда. У девушки внезапно начался припадок.