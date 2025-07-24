«Заявили, что мы не являемся постояльцами»: москвичам не дали укрыться в отеле во время атаки БПЛА в Сириусе

Беспилотники атаковали Сириус в Краснодарском крае. Во время атаки супружеская пара из Москвы попыталась укрыться в одном из местных отелей, но получила отказ. Жителям столицы запретили вход, так как они не являлись постояльцами.

Историю туристов опубликовал Telegram-канал Осторожно, Москва. Пара рассказала, что приехала в Сириус и остановилась в коттеджном доме. Однако в момент атаки супруги оказались на улице, поэтому стали искать ближайшее укрытие. Им оказался отель с большим подземным паркингом.

«Мы побежали к центральному входу, где администрация отеля, попросили впустить нас. Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля. У меня была мысль предложить им деньги. Но в этой суматохе мы не хотели терять время и просто побежали дальше», — пожаловались москвичи.

Журналисты связались с представителями отеля в Сириусе и уточнили у них, почему так произошло. По словам работников места отдыха, они отказали людям в укрытии из-за отсутствия режима чрезвычайной ситуации и сигнала сирен.

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