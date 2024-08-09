И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 09 августа 2024, 19:09
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Заведения закатывают горячие вечеринки: жители Курска обвинили ночные клубы в цинизме

Жители Курска пожаловались на вечеринки в городе в разгар боевых действий .
Заведения закатывают горячие вечеринки: жители Курска обвинили ночные клубы в цинизме

© Freepik

Владельцы заведений в Курске закатывают шумные вечеринки, пока на границе области идут боестолкновения. Местные жители пожаловались на цинизм со стороны организаторов веселых мероприятий, передает Life.ru.

По данным СМИ, например, один городской рестобар в скором времени намерен провести вечеринку с приглашенным танцором. Еще одно увеселительное заведение предлагает устроить бесплатную тусовку за репосты.

После начала боестолкновений в Курской области между российскими войсками и ВСУ анонсы некоторых мероприятий подчистили, но сами они, как утверждается, должны все равно состояться.

Ранее сообщалось, что в Курской области блогер Эдгар Бодров спас от украинских бойцов несколько сотен человек. Мужчина вместе с единомышленниками вывозит россиян из районов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
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