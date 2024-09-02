Завалило песком: российский школьник умер в День знаний во время игры в карьере

В Амурской области в День знаний умер школьник – его завалило песком во время игры в карьере. По факту случившегося начата проверка.

О смерти школьника сообщает СУ СК России по Амурской области.

Трагедия произошла в Ивановском муниципальном округе рядом с селом Березки. Во второй половине дня 2 сентября дети играли в песчаном карьере. В какой-то момент одного из игравших засыпало песком.

Как сообщили в СУ СК по региону, ребенок 2015 года рождения погиб. По факту гибели начата доследственная проверка.

Следователи провели осмотр места трагедии. Будет дана оценка обеспечению мер безопасности на карьере. По итогам проверки вынесут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Улан-Удэ заметили школьника с автоматом и балаклаве. Вид шестиклассника напугал родителей. Оказалось, что ребенок переоделся для игры в страйкбол, а его автомат игрушечный.