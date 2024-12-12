«Заставляют детей гавкать»: у давшей «квадроберское» задание учительницы нашлись защитники

В Подмосковье учительницу школы обвинили в пропаганде квадробинга из-за домашнего задания. За преподавателя вступились в Министерстве образования Московской области.

В одной из школ Лобни учительница рассказывала пятиклассникам о повести «Муму» Ивана Тургенева. Дома она попросила ребят представить себя на месте собаки и написать сочинение от ее лица: о том, как проходит день животного, что оно делает и как относится к хозяину.

Увидев задание, родители учеников возмутились и обвинили преподавателя в пропаганде квадробинга. Затем они упомянули национальность учительницы.

«Это в вашем лицее учителя мигранты заставляют детей гавкать по-собачьи текст Тургенева „Муму“ Позор!», — писали в соцсетях разгневанные родители пятиклассников.

По данным Telegram-канала Baza, учитель взяла задание из методички другого преподавателя.

История дошла до местного Министерства образования. Чиновники встали на сторону учительницы, отметив, что в литературе и кинематографе авторы нередко очеловечивают животных, тем самым желая вызвать сопереживания у аудитории.

Ранее режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров отреагировал на новость о том, что в Госдуме разработали законопроект о запрете пропаганды субкультур квадробинга и фурри.