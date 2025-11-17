Заставили выйти замуж и просить милостыню: родители продали дочь за 5 тысяч евро и виски новой семье

Пара из Испании оценила свою дочь в 5 тысяч евро и несколько бутылок виски. За столько родители продали девочку в новую семью, где ее жизнь превратилась в перманентное страдание.

Об этой истории пишет Daily Star. По подозрению в торговле несовершеннолетней задержали пять человек, включая родителей. Правоохранители узнали о случившемся, когда заметили у супермаркета 14-летнюю бродяжку. Она просила милостыню у прохожих в городке Лес-Борхес-Бланкес.

Стражи порядка выяснили ужасающие детали жизни школьницы. Они узнали, что родители девочки продали ее другой паре. А в новой семье несовершеннолетнюю заставили выйти замуж за 20-летнего парня. Кроме того, ее отправляли просить милостыню. Все полученные деньги пленница отдавала.

Куда более серьезные масштабы рабства можно наблюдать в Мьянме. Там людей массово обращали в пленников и заставляли заниматься тяжелым трудом.