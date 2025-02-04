Опубликовано 04 февраля 2025, 14:281 мин.
Зашла в палату, представилась медработником и унесла: лжеврач похитила ребенка из роддома
В Узбекистане задержали женщину, похитившую ребенка из роддома.
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В Узбекистане женщина представилась медработником и похитила ребенка из роддома. Ее оперативно задержали.
Подробности сообщает NewsHub со ссылкой на пресс-службу областного УВД.
Инцидент произошел в городе Джизак 31 января. Женщина зашла в палату и унесла младенца якобы для осмотра.
Правоохранители в тот же день задержали похитительницу. Младенца вернули матери.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Идет следствие. Женщина может получить наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Дагестане женщина 23 года растила чужого ребенка. Она подала иск на роддом – россиянке присудили компенсацию в размере 1 млн рублей.