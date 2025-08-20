Зарабатывает в среднем по 100 тысяч донатами: российская пенсионерка стала звездой онлайн-игры Counter-Strike 2

В Нижнем Новгороде появилась звезда онлайн-шутера Counter-Strike 2. Ей стала 76-летняя пенсионерка Ольга Ивановна. Геймеры в восторге от прямых трансляций бабушки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ольга Ивановна стримит игры с 2021 года. По словам пенсионерки, шутеры помогают ей отвлечься от повседневных забот, таких как готовка и походы в поликлинику. На своей последней трансляции пожилая геймерша убила всех соперников в CS2, что привело в восторг зрителей по всему миру.

Также онлайн-игры обеспечивают киберспортивную бабушку дополнительным доходом. В месяц Ольга Ивановна на своих стримах зарабатывает в среднем по 100 тысяч рублей донатами. Благодаря фанатам она даже помогла родственникам закрыть кредит.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская стала любимицей у зумеров. Она заняла место среди других любимых молодежью исполнителей — Кадышевой и Булановой.