Зарабатывает на лечение: 60-летнего блогера выгоняют из дома-мастерской вместе с женой-инвалидом

Мастер по резьбе с каналом-миллионником на YouTube Игорь Перевалов оказался в непростой жизненной ситуации. Все дело в том, что он рискует остаться на улице вместе с женой-инвалидом, которой собирает деньги на лечение, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

60-летний резчик рассказал о случившемся журналистам. По его словам, два года назад он заключил договор с бывшим главой поселка Куйтун на бессрочную аренду здания старой школы. Туда мастер переехал вместе со своей супругой.

Женщина не может ходить из-за проблем с суставами. Чтобы заработать на лекарства, Игорь устроил мастерскую и стал создавать поделки, попутно выкладывая процесс в Сеть. Благодаря блогу удалось собрать средства, необходимые на лечение.

После того как в поселке сменился глава, у Перевалова начались проблемы. Новые власти не захотели продлевать договор аренды с мастером, в связи с чем последний может в любой момент оказаться на улице вместе с женой-инвалидом.

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