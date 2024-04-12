Несколько лет лечили в Краснодаре: девочку с «маской Бэтмена» отправили в Петербург

Мама юной американки с «маской Бэтмена» решила поменять врачей, которые оказывали ей помощь. Из Краснодара девочку переведут в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Американка оказалась недовольна работой кубанских специалистов, передает Telegram-канал АиФ-Юг.

Доктор Павел Попов из Краснодара рассказал журналистам, почему мама юной пациентки выбрала другую больницу. По его словам, никаких ошибок в лечении девочки допущено не было.

Специалист заявил, что сначала американка планировала просто вылечить свою дочку, однако теперь ей хочется красоты.

«Теперь ей хочется красоты. И упрекать ее в этом нельзя, это естественное, человеческое желание стремиться к лучшему», — объяснил Попов.

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