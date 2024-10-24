«Заплатили» шоколадками: мать одного из учеников заявила, что детей заставили дать концерт на кладбище

В Краснодарском крае дети сыграли концерт на кладбище и получили за это шоколадки. Мать одного из участников детского ансамбля ложкарей пожаловалась, что ее ребенка заставили это сделать. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, «концерт» на кладбище состоялся 16 октября. Сначала ученики школы искусств из села Пшада выступили с концертом в доме культуры соседнего села. С ними была директор учреждения и пятеро родителей ребят. Выступление состоялось, и после этого директор решила отвезти детей на кладбище, чтобы они сыграли в память основателя пшадской школы искусств Николая Моисеева. Другие взрослые поддержали идею.

Но мама одного из детей заявила, что часть родителей была не против только лишь потому, что работает в этой же школе искусств.

«Детей никто не спрашивал, их погрузили в машину и повезли на кладбище!» – заявила женщина.

По ее словам, другие родители тоже не знали о таком «концерте», который она назвала сомнительным мероприятием. Мать отметила, что после выступления участникам дали по одной шоколадке.

«Дети были в расстроенных чувствах и не знали, как реагировать на случившееся», – добавила женщина.

Мать ребенка заявила, что была бы против такого решения, если бы знала о готовящейся поездке на кладбище. Она убеждена, что другие папы и мамы поддержали бы ее. Также она отметила, что двое ребят уже приняли решение об уходе из коллектива после инцидента. Теперь женщина намерена обратить внимание на ситуацию и пойти в прокуратуру.

Директор школы искусств в разговоре с журналистами заявила, что данное мероприятие носило воспитательно-патриотический характер и было приурочено ко дню памяти основателя школы.

Ранее мы писали о том, что учительницу-пастафарианку отстранили от работы в Химках из-за дуршлага на голове.