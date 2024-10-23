Вела уроки с дуршлагом на голове: учительницу-пастафарианку отстранили от работы в Химках

В подмосковных Химках учительницу-пастафарианку, которая вела уроки с дуршлагом на голове, отстранили от работы. В отношении женщины организована проверка, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Незадолго до того, как на педагога обратили внимание, она объявила себя адептом пародийной церкви Летающего макаронного монстра. На своих уроках учительница не единожды касалась темы своего вероисповедания.

Кроме того, преподавательский состав и родителей стало смущать то, что женщина ходит в школу с дуршлагом на голове. Учительниц официально здорова, но на время ее решили отстранить от работы. На вопрос поставлено соответствие педагога занимаемой должности.

Ранее в Челябинске семилетний мальчик уехал в школу и был найден в другом городе. Выяснением обстоятельств случившегося занимаются правоохранители.