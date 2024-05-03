Замминистра образования Саратовской области наказана за ошибку на слайде

В Саратовской области первый замминистра образования Елена Нерозя получила выговор за ошибку на слайде. Она содержалась в слове «торжественный» и была замечена на церемонии подведения итогов региональных этапов федеральных конкурсов педагогических работников.

Слово «торжественный» на слайде было написано с одной н. В этот момент на фоне слайда на сцене стояли в том числе министр образования региона Михаил Орлов.

Церемония проходила 26 апреля, а кадры мероприятия распространила пресс-служба ведомства.

ИА «Регион 64» сообщило, что после обнаружения орфографической ошибки Нерозе объявили выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей при организации мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге семья не смогла вылететь в отпуск из-за ошибки в загранпаспорте. В документе у 10-летнего ребенка было неверно написано название региона. На паспортном контроле его изъяли, а родителям несовершеннолетнего выдали соответствующее заключение. Семья планировала отправиться в отпуск в Дубай.