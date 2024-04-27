Екатеринбуржцы не смогли улететь в отпуск из-за мелкой ошибки в загранпаспорте

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге ребенка не пустили на рейс в Дубай, хотя у семьи была куплена путевка. Причиной невылета стала мелкая ошибка в паспорте.

Подробности приводит сайт E1.ru.

Сотрудник паспортного контроля остановил 10-летнего мальчика. Он заметил, что в паспорте несовершеннолетнего неверно написано название региона: Свердловская область была указана без буквы «к». Паспорт изъяли, он признан недействительным. Родителям выдали соответствующее заключение.

По словам матери, она проверяла паспорт при получении и перед вылетом, но на графу «место рождения» не обратила должного внимания. Семья попытается перевыпустить паспорт, но неизвестно, удастся ли это сделать за день.

Екатеринбуржцы собирались отдохнуть в Дубае с друзьями. Ребенок расстроен, что не смог полететь.

В аэропорту рассказали матери мальчика, что случаи ошибок в загранпаспортах в последнее время участились. В день инцидента эта семья была второй, у кого нашли ошибку в документе, хотя все случилось в 6:00.

Ранее певец Юлиан рассказал, что его не пустили в самолет из-за опоздания на 40 секунд.