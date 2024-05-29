Закаляет характер: школьница работает в магазине, где испражняются люди, и ходит на кладбище по учебе

Британскую школьницу распределили ухаживать за надгробиями в качестве практики. А в свободное время девочка подрабатывает в благотворительном магазине, который стал местом притяжения для испражняющихся бедняков.

Об этом рассказала мать ученицы колледжа. По словам женщины, ее дочь увлекается музыкой, искусством, фотографией и рукоделием. Однако при распределении мест для практики ей по какой-то причине досталось кладбище, пишет Lenta.Ru со ссылкой на соцсети британки.

Теперь девочке приходится ухаживать за надгробиями умерших жителей британского города. Мать школьницы не намерена подавать жалобу на распределение, так как уверена, что подобная практика закалит характер дочери.

Также женщина считает, что походы на кладбище все равно лучше нынешнего места работы девочки. Несовершеннолетняя в свободное время трудится в благотворительном магазине, в раздевалках которого постоянно испражнялись люди.

Ранее сообщалось, что мальчик отсудил у школы круглую сумму после падения в обморок на мероприятии. Ученику выплатят 150 тыс. рублей.