На Урале мальчик отсудил у школы круглую сумму после падения в обморок на мероприятии

На Урале школа выплатит компенсацию ученику, упавшему в обморок на мероприятии. В пользу 11-летнего мальчика взыскали 150 тыс. рублей.

Подробности приводит E1.ru.

По информации источника, в мае 2023 года четвероклассников в школе Первоуральска собрали в коридоре для записи видео на акции «Бессмертный полк». В помещении было жарко, троим детям стало плохо, они упали в обморок.

Мать одного из учеников рассказала, что ребенок получил травмы: разбил лицо, выбил зуб и порвал язык. По словам женщины, в школе не вызвали скорую.

Мать учащегося обратилась в прокуратуру, ведомство провело проверку. Было установлено, что в школе пытались оказать помощь своими силами, а скорую не вызвали.

Позже отец доставил сына в больницу, несовершеннолетнего госпитализировали. У ребенка диагностировали рану подбородка и скол эмали у двух зубов. Суд взыскал со школы компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ученица третьего класса умерла после урока физкультуры. Внезапную кончину связали с возможным отеком мозга.