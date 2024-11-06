«Заинтересованы в развитии взаимовыгодного режима»: Зеленский отреагировал на победу Трампа

Дональд Трамп лидирует в президентской гонке на выборах в США. С победой его начали поздравлять главы некоторых государств. К ним присоединился и Владимир Зеленский.

Президент Украины посвятил Дональду Трампу пост в соцсети X. Он вспомнил «замечательную» встречу с кандидатом от республиканской партии, которая прошла в сентябре. На ней Зеленский и Трамп обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США.

Глава Украины отметил, что высоко ценит приверженность подхода «миру через силу». Он надеется на продолжение двухпартийной поддержки Киева в США.

«Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного режима и экономического сотрудничества, которое помогает нашим странам, Украине, как одной из сильнейших военных держав Европы, обеспечить долгосрочный мир и безопасность», — написал Зеленский.

Президент добавил, что с нетерпением ждет момента, когда он сможет лично поздравить Трампа с «впечатляющей победой на выборах».

Официально о победе Трампа объявятся только в январе. Но ряд источников сообщает, что он опережает по голосам оппонента, Камалу Харрис.

Ранее сообщалось, что Зеленский не рад победе кандидата от республиканской партии на выборах президента США. По слухам, глава Украины из-за этого не спал всю ночь.