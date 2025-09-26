Задержка составила больше суток: пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в российском аэропорту

Пассажиры рейса Екатеринбург — Анталья едва не устроили самосуд в здании аэропорта. Они хотели линчевать сотрудника авиакомпании после задержки вылета, передает E1.

По информации журналистов, рейс из Екатеринбурга переносили дважды, поэтому люди провели в аэропорту более суток. Уставшие от ожидания пассажиры устроили что-то похожее на бунт в здании.

В Сети появились кадры с места событий. На них видно, как толпа кричит и требует предоставить ей самолет. Крое того, некоторые недовольные путешественники даже захотели устроить самосуд над теми, кто по их мнению, причастен к задержке рейса. Для обеспечения безопасности всех стороны на место вызвали транспортную прокуратуру и полицию.

Ранее сообщалось, что самолету пришлось экстренно сесть в Париже из-за странных пассажиров. Мужчины пытались избавиться от своих паспортов необычном образом. Один из хулиганов начала поедать удостоверение на глазах стюардессы.