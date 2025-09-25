Что их подтолкнуло к такому поведению, пока не раскрыто: пассажиры авиарейса в Лондон съели свои паспорта

Самолет рейса Милан — Лондон совершил вынужденную посадку в аэропорту Парижа. Все дело в инциденте, который произошел на борту лайнера. Двое пассажиров, по еще невыясненной причине, начали избавляться от своих паспортов странный образом, передает Daily Star.

На двух мужчин в салоне обратила внимание стюардесса. Женщина увидела, как один из них стал пожирать свое удостоверение личности, а другой побежал в туалет, чтобы его там смыть. Произошедшее вызвало панику и суматоху на борту лайнера, поэтому командир экипажа принял решение приземлиться раньше прибытия в пункт назначения.

По прилету хулиганов задержали правоохранители до выяснения обстоятельств. Спустя два часа после приземления самолет вновь поднялся в небо.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил массовую драку в самолете рейса Оренбург — Москва. Поводом для выяснения отношений стала надпись на футболке одной из пассажирок.