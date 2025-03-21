«Принял решение после теракта»: москвич женился на девушке, которую спас в «Крокусе»

22 марта 2024 года произошел страшный теракт в концертном зале «Крокус» в Красногорске. Спустя год спасшиеся в тот день люди хоть и не могут забыть его, но продолжают жить дальше. Там, после трагедии пара, которой удалось сбежать от боевиков, поженилась. Об этом стало известно сайту Kp.ru.

Теракт случился перед концертом группы «Пикник». Поклонники коллектива как ни в чем не бывало собирались хорошо провести вечер пятницы, как вдруг в холле зала раздались выстрелы. Свидетельница тех событий Юлия рассказала, что услышала залпы, когда они с молодым человеком Савелием проходили через рамки металлоискателей.

«Савелий пропустил меня вперед себя, как обычно это делают мужчины, и тут раздались выстрелы. Он начал падать и потянул меня за собой, можно сказать, что прикрыл. Мне пуля попала только в плечо, а ему сильнее досталось: прострелили пятку, и осколочные ранения еще были. Мне трудно об этом вспоминать, подробности того вечера словно стерты из памяти», - рассказала девушка.

Несмотря на ранения, оба выжили. В больнице они лежали вместе и помогали друг другу психологически. По признанию Юлии, теракт сильно изменил их жизни и даже подтолкнул Савелия к предложению.

«Он, не стесняясь, признался, что принял это решение только после теракта. Сказал, что после пережитого не сможет без меня», - поделилась россиянка.

Ранее кинооператор Иван Поморин рассказал о спасении своей команды во время теракта в «Крокусе».