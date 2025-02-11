За присвоение вещи грозит до 10 лет: девушка забыла кольцо за 1 млн в московском ресторане

В Москве девушка забыла кольцо с бриллиантом за 1 млн рублей в ресторане. Она сняла украшение, когда мыла руки. В итоге драгоценность пропала, а человеку, присвоившему кольцо, будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Подробности происшествия сообщает ИА Регнум.

5 февраля в полицию обратилась 35-летняя девушка. Она сообщила, что отдыхала в ресторане на Петровке, в заведении у нее пропало кольцо.

Потерпевшая посетила туалетную комнату и сняла украшение во время мытья рук, положила рядом с раковиной. После этого посетительница вернулась за столик. Когда она вспомнила о кольце и зашла в уборную, украшения на месте не было.

Администрация ресторана приложила все усилия для поиска кольца, но оно так и не было найдено. Полиция начала проверку.

В данном случае присвоение вещи могут квалифицировать как кражу в особо крупном размере. За данное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее модель Елена Перминова показала кольцо с бриллиантом после разрыва с отцом четверых детей, предпринимателем Александром Лебедевым.