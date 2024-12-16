За «попытку преодоления здравого смысла»: МЧС наградило грамотой мужчину, пытавшегося победить физику

МЧС в Воронеже отметило местного жителя, который провалился под лед. Спасатели восхитились смелостью мужчины и поблагодарили за наглядный пример того, как делать не надо, передает Telegram-канал Readovka.

Местный житель отправился на водохранилище, чтобы проверить лед. Он встал на коньки и поехал. Однако долгой прогулки не получилось — мужчина провалился под лед. Через некоторое время его спасли сотрудники МЧС. Воронежцу оказали помощь.

Кроме того, представители местного управления ведомства отметили поступок горожанина. Они выдали ему грамоту за «самоотверженную попытку преодоления законов физики и здравого смысла». Она должна напоминать мужчине, что так больше поступать нельзя.

Ранее эксперт по выживанию рассказал, как выбраться из водоема зимой. Неокрепший лед может скрывать смертельную опасность.