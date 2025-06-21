За него вступились неравнодушные жители: украинские военкомы пытались мобилизовать мужчину на похоронах

Сотрудники ТЦК (Территориальный центр комплектования) попытались мобилизовать украинца, который пришел на похороны. Мужчине удалось ускользнуть от военкомов при помощи неравнодушных граждан, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Похороны проходили во Львовской области. На них приехали сотрудники ТЦК и правоохранительных органов. В Сети опубликовали ролик с места событий. На нем видно, как мужчина сбегает от военкомов и как за него заступаются другие участники траурного мероприятия.

В итоге украинцу удалось скрыться в неизвестном направлении. Сотрудники ТЦК и стражи порядка были вынуждены покинуть похороны из-за давления людей.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина получил смертельные травмы при попытке сбежать от военкомов. Он выпрыгнул из автомобиля, который вез его центр комплектования.