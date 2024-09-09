Парень из Евпатории сделал предложение возлюбленной на глубине 8 метров
© Freepik
Молодой человек сделал предложение возлюбленной на глубине 8 метров. Вместе они нырнули под воду в снаряжении на Тарханкуте – юноша достал кольцо и надел на палец девушки.
На необычное предложение руки и сердца обратил внимание Telegram-канал Mash на волне.
Пара встречается 9 месяцев. Вместе с компанией они отправились на отдых и нырнули на Тарханкуте.
Под водой романтик сделал предложение, девушка кивнула в знак согласия.
«Перед тем, как ехать в отпуск, я спросил у Марии, хочет ли она погрузиться, почувствовать новые эмоции. Я решил удвоить эти эмоции и тем самым сделал предложение», - поделился парень.
Девушка призналась, что не ждала предложения, тем более столь необычного.
«Я была очень рада и согласилась. Это было мило, трогательно, необычно», - сказала она.
Ранее сообщалось, что блогер Мария Погребняк вышла замуж перед родами.