Парень из Евпатории сделал предложение возлюбленной на глубине 8 метров

Молодой человек сделал предложение возлюбленной на глубине 8 метров. Вместе они нырнули под воду в снаряжении на Тарханкуте – юноша достал кольцо и надел на палец девушки.

На необычное предложение руки и сердца обратил внимание Telegram-канал Mash на волне.

Пара встречается 9 месяцев. Вместе с компанией они отправились на отдых и нырнули на Тарханкуте.

Под водой романтик сделал предложение, девушка кивнула в знак согласия.

«Перед тем, как ехать в отпуск, я спросил у Марии, хочет ли она погрузиться, почувствовать новые эмоции. Я решил удвоить эти эмоции и тем самым сделал предложение», - поделился парень.

Девушка призналась, что не ждала предложения, тем более столь необычного.

«Я была очень рада и согласилась. Это было мило, трогательно, необычно», - сказала она.

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