Итальянская боксерша расплакалась после боя с трансгендером*

На Олимпиаде — 2024 в Париже итальянская боксерша Анджела Карини отказалась продолжать бой с алжирцем Иманом Хелифом, который идентифицирует себя женщиной, пишет Daily Mail.

В 1/8 финала олимпийского турнира по боксу спортсменка из Италии вышла против алжирского боксера, который называет себя женщиной* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В прошлом году Хелиф отстранили от ЧМ по боксу из-за проваленного гендерного теста, так как его определили как мужчину.

При этом Международный олимпийский комитет решил, что Хелиф может принимать участие в женских соревнованиях.

После первых ударов Анджела Карини снялась с поединка. Бой продлился всего 46 секунд. Затем она бросила шлем на пол и крикнула: «Это несправедливо».

Девушка рассказала, что удары «соперницы» оказались слишком болезненными, поэтому у нее случилась такая реакция.

Серьезность травм установит медицинское обследование.

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*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ