«Я адекватный и нормальный человек»: учительницу, просившую ученика зачать ей ребенка, уволили из школы

В Ленинградской области из школы уволили учительницу, которую подозревают в домогательствах к 17-летнему школьнику. Женщина писала подростку любовные письма и уговаривала его стать донором, чтобы родить от него ребенка.

45-летняя учительница рассказала, что никогда не была замужем, и у нее нет детей. Последней надеждой для нее стал ученик — об этом она сообщала в адресованных ему письмах.

Женщину вызывали в СК на допрос и уволили с работы. Она считает, что ее выставили душевнобольной.

«Прихожу в себя. Мне очень нехорошо психологически. Нужны силы, чтобы жить дальше и доказывать, что я адекватный и нормальный человек, женщина, учитель и так далее», — цитирует педагога Kp.ru

Семья ученика, которому приходили любовные письма, настроена решительно. Его родные хотят справедливости. Папа подростка признался, что сначала сын воспринимал сообщения учительницы с юмором, но затем ему стало страшно от ее преследований. Он обращался с этой проблемой к завучу, но это не дало результата.

Если СК возбудит уголовное дело о развратных действиях, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в распоряжении СМИ появилась переписка, в которой учительница уговаривала 17-летнего мальчика стать донором, чтобы она смогла родить от него ребенка. Сообщалось, что с 6 класса женщина преследовала его в Сети после того, как он поставил лайк под ее видео. Школьник поделился, что педагог атаковала его с фейковых аккаунтов и уговаривала стать отцом ее детей.