Взламывали замки, забирали противогазы: в Нижнем Новгороде подростки проникли в пять бомбоубежищ

В Нижнем Новгороде полиция установила подростков, которые проникли в пять бомбоубежищ. Несовершеннолетние совершали хищение противогазов из сооружений.

Как сообщили в Telegram-канале регионального управления МВД, выявлено несколько подростков, с детьми провели профилактические беседы. Известно, что они проникли в защитные сооружения гражданской обороны на территории Канавинского, Нижегородского и Советского районов города. На родителей подростков составили протоколы об административном правонарушении.

Подсчитывается сумма материального ущерба. После этого будет принято процессуальное решение по факту хищения.

В полиции сообщили, что проникновение в сооружения гражданской обороны могут быть спровоцированы сообщениями в Интернете, где подростков вовлекают в «сомнительные флэш-мобы». Правоохранители призвали родителей разъяснить детям, что за подобные действия возможно привлечение к ответственности.

Telegram-канал Ni Mash уточнил, что подростки взламывали замки, забирали противогазы и другое оборудование. Видео с кражами они сливали в Сеть, поэтому полиция вычислила злоумышленников спустя месяц. Отмечается, что подростков могут привлечь к ответственности за воровство.

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