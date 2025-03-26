Высказывался, что перед законом все равны: кто тот гаишник, который отказался от взятки в размере 665 тысяч рублей

В Сети по-прежнему обсуждают поступок сотрудника ГИБДД, который остановил машину с мигалкой и отказался от взятки в размере 665 тысяч рублей. Это сумма превышает его зарплату в 5 раз. Журналисты установили личность неподкупного стража порядка. Им оказался командир 2 ОСБ ГИБДД, полковник Сергей Кобозев, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сотрудник службы отказался от взятки, которая превышает его зарплату в пять раз. Сергея Кобозеву 41 год. Во многих интервью мужчина высказывался о своей работе. Он говорил журналистам, что перед законом и на дороге все равны, если нет специальных документов, подтверждающих статус.

Также о Кобозеве известно, что в 2022 году его и личный состав поздравлял с Днем сотрудника ГАИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В 2024 году полковник передал от подразделения старинную икону в дар храму Неувядаемый Цвет.

Ранее сообщалось, что скандально известному блогеру-лихачу Ахмеду Венгалби может грозить до восьми лет лишения свободы. Он пытался дать взятку полицейским.