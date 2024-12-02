Вышедшая из комы женщина спела песню Адель вместо первых слов

Жительница Великобритании Джорджия Скалли не могла говорить после выхода из комы, однако смогла спеть песню «Someone Like You» певицы Адель. Об этом пишет издание Daily Mail.

23-летняя британка находилась в коматозном состоянии после ДТП — в результате автокатастрофы у девушки были сломаны ребра, повреждены легкие и разорвана селезенка. Лишь через четыре недели после аварии девушка вышла из комы.

После пробуждения, рассказала девушка, она была «в замешательстве». Она не могла говорить и ей казалось, будто ей всего 16 лет. Медики предложили сестре Скалли составить плейлист из ее любимых песен, чтобы таким образом пациентка смогла быстрее восстановиться.

«К всеобщему удивлению, я умела петь. Я спела целую песню Адель. <...> Музыка стала моим утешением, и я подпевала плейлисту, который собрала для меня моя сестра», — заявила Скалли.

Кроме песни Адель, жительница Великобритании также исполнила композицию «Bodak Yellow» рэперши Карди Би.

В настоящий момент к Джорджии Скалли вернулась речь, однако она до сих пор восстанавливается после ДТП, произошедшего в августе 2022 года.

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