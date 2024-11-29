Запеченная индейка, фрукты, пюре: рэперу P.Diddy устроили роскошный пир в тюрьме

Рэпер Шон Комбс, выступавший под псевдонимом P.Diddy, находится под стражей. Его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. При этом статус арестанта никак не сказывается на уровне жизни артиста.

О том, какую трапезу устроили скандальному рэперу, пишет издание Business Insider. Вместе с другими заключенными P.Diddy ел блюда ресторанного уровня в честь Дня благодарения.

Утром арестант полакомился фруктами, булочками и хлопьями с молоком. В обед меню Комбса состояло из запеченной индейки с подливой, картофельного пюре, хрустящих овощей и клюквенного соуса. Вечером P.Diddy перекусил сэндвичами с арахисовым маслом и мармеладом, картофельными чипсами и фруктами.

Ранее сообщалось, что суд в третий раз отказал рэперу в освобождении под залог. Звездный арестант готов был отдать 50 млн долларов, чтобы покинуть следственный изолятор.