Выросло после победы Трампа: Илон Маск стал первым в истории, чье состояние превысило 400 млрд долларов

Американский бизнесмен Илон Маск навсегда закрепил свое имя в истории. Он стал первым человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов, передает Bloomberg.

По данным СМИ, основатель SpaceX преодолел эту отметку после победы Дональда Трампа в президентской гонке. Капитал Маска начал резко расти. Во время выборов он спонсировал республиканскую партию, от которой выдвигался Трамп.

С момента предвыборной компании акции компании Tesla выросли на 65%. Это произошло после того, как Трамп заявил об упрощенном внедрении беспилотных автомобилей, если станет президентом.

Самый большой актив Маска — SpaceX. На данный момент космическую компанию американского бизнесмена оценивают в 350 млрд долларов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему нравится подшучивать над Маском. Одной из таких шуток стала история про якобы подаренный Илоном автомобиль Cybertrack.