Вырезавшая ногти под корень российская маникюрша продолжает отбывать наказание

Мастер маникюра и педикюра Елена Дзык, которая называла себя Леди Коготок, продолжает отбывать наказание. Женщину осудили в Хабаровске и Иркутске после нескольких случаев вырванных ногтей и обезображенных пальцев на руках и ногах у клиентов.

Как сообщает КП-Иркутск, в Хабаровске женщину осудили на пять лет колонии общего режима. В 2023 году суд в Иркутске дал ей еще 4,5 года исправительной колонии. Суд присоединил наказание к предыдущему приговору.

На суде для клиенток Дзык ее биография стала шоком. Выяснилось, что за плечами у Елены 8 классов школы.

На методы работы мастера обратила внимание ее ученица. В интернете она нашла лекцию Дзык, а позже поехала на ее семинар в село Бычиха Хабаровского края. Там маникюрша буквально кромсала ногти на ногах пациентки – ученица понимала, что нормальная ногтевая пластина после этого никогда не отрастет. Садистские процедуры Леди Коготок выполняла и в арендованном доме в Иркутске – женщина полностью удалила ногти пациентам, не предупредив. Она пугала жертв несуществующей гранулемой и убеждала, что нашла панацею. Для избавления от выдуманной болезни Елена вырезала ногти под корень.

Ее ученица, увидев это, поняла, что надо прекратить зверства. Она создала группу единомышленников, написала заявление в прокуратуру и приложила шокирующие видео, часть выложила в интернет для огласки. В итоге их позвали на программу Андрея Малахова.

Суд над Дзык, как пишет издание, напоминал цирк. Женщина утверждала, что никто не занимается людьми – только она.

