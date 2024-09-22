Выпил алкоголь и оказался в реанимации: у 60-летнего россиянина стала слезать кожа после застолья

Неопознанная аллергия может убить жителя Подмосковья. Об этом беспокоится его супруга. Женщина просит, чтобы 60-летнего мужа перевели в Москву. Перед тем как оказаться в больнице, мужчина выпил алкоголь, передает MSK1.RU.

Все началось с того, что у 60-летнего жителя Серпухова случился эпилептический припадок. Его экстренно госпитализировали, а из крови откачали алкоголь. Но самочувствие пациента не сильно улучшилось.

Житель Подмосковья покрылся неизвестной сыпью. Кроме того, у него начала слезать кожа. Врачи предварительно поставили диагноз синдром Лайелла, для которого характерны такие симптомы.

«Муж говорит, что ему стало больно лежать. Кожа слезает», — отметила супруга пациента.

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