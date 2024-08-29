Вынудил всех пассажиров лайнера закрыть уши: пассажирки заперли плачущего ребенка в туалете самолета

Необычный способ борьбы с детским криком в самолете обнаружили в Китае. Две женщины запрели раскапризничавшегося ребенка в туалете, передает Daily Mail.

Происходящее пассажирки лайнера сняли на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как несовершеннолетний находится в туалете и сильно плачет. Женщины при этом что-то обсуждают.

По данным СМИ, на такой поступок пассажирки решились после того, как другие участники полета были вынуждены закрыть уши, чтобы не слышать истошные вопли ребенка.

Тем не менее их поведение вызвало осуждение в Сети. Пользователи требуют, чтобы компетентные органы разобрались в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что 89-летнюю пенсионерку не пускали в самолет из-за тростей. При этом без них пожилая женщина не может передвигаться.