Вынудил всех пассажиров лайнера закрыть уши: пассажирки заперли плачущего ребенка в туалете самолета
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Необычный способ борьбы с детским криком в самолете обнаружили в Китае. Две женщины запрели раскапризничавшегося ребенка в туалете, передает Daily Mail.
Происходящее пассажирки лайнера сняли на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как несовершеннолетний находится в туалете и сильно плачет. Женщины при этом что-то обсуждают.
По данным СМИ, на такой поступок пассажирки решились после того, как другие участники полета были вынуждены закрыть уши, чтобы не слышать истошные вопли ребенка.
Тем не менее их поведение вызвало осуждение в Сети. Пользователи требуют, чтобы компетентные органы разобрались в сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что 89-летнюю пенсионерку не пускали в самолет из-за тростей. При этом без них пожилая женщина не может передвигаться.