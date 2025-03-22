Вынесли модный приговор: двух девушек не пустили в Эрмитаж, потому что они были слишком нарядно одеты

Две подруги не смогли посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге по необычной причине. Девушек отказались впускать, так как они были слишком нарядно одеты, передает Telegram-канал Baza.

Посетительницы музея пришли на кассу, чтобы приобрести билеты. Однако кассирша отказала девушкам. Она заявила, что подруги в нарядной одежде якобы хотят провести коммерческую съемку в Эрмитаже. За это служащая потребовала с них 10 тысяч рублей.

Девушки пытались переубедить сотрудницу музея, но у них не получилось. У посетительниц не было с собой профессионального оборудования для съемки, однако кассирша все равно осталась при своем мнении. Журналисты позвонили в музей, чтобы получить комментарии по ситуации, однако, услышав вопрос, там бросили трубку.

Ранее сообщалось, что продюсер Николай Сердюков сделал предложение телеведущей Ксении Бородиной в Эрмитаже. Звезда «Дома-2», что уже вместе с женихом подала заявление в ЗАГС.