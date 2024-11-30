Выигранные деньги отдаст военным: лишившаяся стопы россиянка завоевала престижный титул

Пережившая ампутацию стопы россиянка и «Мисс Туризм Крыма 2022» Татьяна Федорищева завоевала корону на международном конкурсе красоты «Миссис Планета», который прошел в Перу с 25 по 30 ноября. Невероятная сила духа и решимость российской участницы поразила жюри.

В конкурсе принимали участие девушки из разных стран мира. Им необходимо продемонстрировать не только свою внешнюю красоту, но и внутренние качества: интеллект, грацию, харизму и социальную активность. В этом году конкуренция была особенно высока, но Татьяна Федорищева смогла очаровать жюри и зрителей своим неповторимым шармом и сильной волей.

Татьяна вышла на сцену в костюме Екатерины Второй. Она надела винтажное платье в пол золотистого цвета, которое подчеркнуло фигуру девушки.

«Национальные костюмы были созданы мной для меня и мистера России и представляют собой парный собирательный образ правителей Российской империи», — рассказала она Kp.ru.

К слову, бывший участник «Дома-2» и актер сериала «Содержанки» Александр Федотов, который принимал участие в конкурсе, также завоевал главный приз — «Мистер Планета». Поэтому в Россию «едут» две короны.

Вырученные за победу деньги девушка направит на помощь российским военным. Небольшую часть она также планирует отдать приюту для кошек.

Напомним, в подростковом возрасте девушка попала в ДТП и получила травму – ей оторвало стопу. Сейчас об этом напоминает «вихляющая походка» - Татьяну иногда дразнят за это.