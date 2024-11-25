Татьяна Федорищева, которая представит Россию на конкурсе «Мисс Планета», в 14 лет лишилась стопы

Участница от России Татьяна Федрищева, которая представит страну на конкурсе «Мисс Планета», рассказала, что в 14 лет лишилась стопы. Девушка попала в ДТП.

Об этом она сообщила в интервью Чита.ру.

33-летняя модель улетела в Перу, где уже 25 ноября начнется состязание. Имя «Мисс Планеты» станет известно 1 декабря.

Рост россиянки – 164 см, а вес – 52 кг. У девушки два образования: геодезиста и теолога.

В подростковом возрасте девушка попала в ДТП и получила травму – оторвало стопу. Сейчас об этом напоминает «вихляющая походка» - Татьяну иногда дразнят за это.

«На конкурсах директор всегда показывает мои медсправки о травме, и иногда мне разрешают не танцевать на открытии, если там сложные элементы с прыжками на каблуках. Также я освобождена от выступления в pageant heels (на высоких каблуках или шпильках – прим.) и могу ходить в удобной обуви на танкетке», - поделилась участница.

Татьяна говорит: едет в Перу исключительно за победой.

Ранее сообщалось, что за платьем россиянки, участвовавшей в конкурсе «Мисс Вселенная» выстроилась очередь из покупательниц. Наряд стоит 600 тыс. рублей и весит 2 кг. Платье сделано из тафты, при пошиве использовали 40 тысяч камней.