Выгуливал собаку на бесконечном холме: мужчина с пересаженным лицом рассказал о загробном мире

Американцу Джо Димео пересадили чужое лицо и обе руки после аварии. Мужчина некоторое время был в коме. Когда он вышел из нее, то рассказал о видениях загробного мира, передает People.

Димео попал в ДТП в 2018 году. Житель США сильно обгорел. Из-за критического состояния пациент три месяца провел в коме. Спустя два года после лечения и пересадки лица он рассказал, что видел в бессознательном состоянии.

Несмотря на то что пациент не подавал признаков жизни, он чувствовал все, что с ним происходит. Находясь в коме, американец увидел собаку, которая умерла еще до аварии.

«Я предполагаю, что это и есть загробная жизнь, просто я выгуливаю свою собаку на бесконечном холме», — поделился воспоминаниями мужчина.

Ранее житель Великобритании пережил остановку сердца и рассказал о загробном мире. По словам мужчины, он оказался в прекрасном саду.