«Выглядя еще лучше обычного»: жених упал в обморок из-за красоты невесты

Жених потерял сознание на собственной свадьбе в Бразилии. На состояние мужчины повлиял внешний вид невесты. Он позже признался, что девушка выглядела «еще лучше обычного», передает New York Post.

Падение в обморок произошло прямо перед алтарем. Молодой жених, который работает учителем, увидел заходящую в зал невесту и почувствовал слабость в теле. На глазах у девушки и гостей церемонии бразилец стал падать вперед.

Мужчине повезло — стоящие рядом с ним гости вовремя среагировали и не дали случиться страшному. Затем среди присутствующих объявился врач. Он оказал первую помощь взволнованному жениху.

«Когда она вошла, выглядя еще лучше обычного, мое тело охватила слабость», — вспомнил после обморока бразилец.

Ранее в Индии свадебное торжество закончилось гибелью жениха. На мужчину набросились родственники невесты.