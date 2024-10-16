«Вы что, экстремалы?»: военкор Александр Коц рассказал, как познакомился с Моторолой в ДНР

Восемь лет назад боец Арсен Павлов с позывным Моторола был убит в Донецкой Народной Республике. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал пост по случаю годовщины со дня гибели командира и рассказал, как познакомился с ним.

Журналист вместе с коллегами ехал ночью по дороге на Авдеевку. Микроавтобус попал под огонь украинской артиллерии, поэтому пришлось погасить фары и ехать в темноте. Тогда же из нее, по словам Коца, материализовался Моторола.

Он спросил у журналистов откуда они, а потом завязалась непродолжительная беседа, после которой Коц и Павлов познакомились.

«"Вы что, экстремалы?" — с уважением хохотнул Моторола. — "Разворачивайтесь обратно, и за нами, не мигая стоп-сигналами"», — написал военкор в своем Telegram-канале Kotsnews.

Ранее Коц высказался о возможной инсценировке ранения Эльманом Пашаевым. Он заявил, что бывший адвокат Михаила Ефремова сделал все в своем «прохиндейском» стиле.