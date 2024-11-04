Врачи спасли россиянку с редким и не до конца изученным заболеванием: известны симптомы

В Тюмени врачам удалось спасти 77-летнюю пенсионерку с редким и не до конца изученным заболеванием. Женщина жаловалась на слабость, дрожь в теле, головокружение, сумеречные расстройства сознания, галлюцинации.

«Мы сразу поняли, что тяжесть глипогликемии может быть обусловлена нейроэндокринной опухолью под названием инсулинома поджелудочной железы», - говорится в Telegram-канале департамента здравоохранения Тюменской области.

Там отметили, что правильный диагноз удалось поставить после проведения компьютерной томографии органов брюшной полости с контрастированием. В результате было выявлено новообразование в поджелудочной железе размером 1,3 сантиметра.

Как уточнили в ведомстве, во всем мире этот диагноз ставится не чаще трех раз на миллион населения в год При этом причины возникновения заболевания неизвестны науке.

Пожилой пациентке провели операцию по удалению опухоли поджелудочной железы. Сейчас пациентка уже выписана из больницы, она чувствует себя хорошо и будет долечиваться амбулаторно.

После хирургического вмешательства уровень сахара у нее в крови составил 4,4 ммоль на литр, что соответствует показателям здорового человека.

Ранее в Подмосковье врачи спасли 700-граммового младенца с кистой легкого. Ребенок находился на ИВЛ. Его транспортировка в операционную была опасна для жизни, поэтому врачи приняли решение оперировать в реанимации.